Vali Ömer Toraman göreve başladı

Kütahya Valiliği'ne atanan Ömer Toraman, görevine başladı.

Toraman için Valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. İl protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Toraman'ı karşılamak için uzun kuyruk oluşturdu.

Karşılama programına katılanlarla tek tek tokalaştıktan sonra makamını geçen Vali Toraman, "Bilindiği gibi,27 Ekim tarihli Cumhurbaşkanlığı Valiler atama kararıyla Tokat Valiliği görevinden Kütahya Valiliği görevine atanmış bulunuyorum. Bugün itibarıyla da bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Tabi bu görevlere bizleri layık gördüğü için öncelikle Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Onun vizyoner liderliği doğrultusunda ülkemizin kalkınması, refahın artması için gayretleri, ayrıca 2053-2071 hedefleri doğrultusunda ülkemizle ve Türkiye'mizle beraber Kütahya'mızın da gelişmesi, kalkınması için gayret sarf edeceğiz. Kütahya Valiliği görevini çok kıymetli bir meslek büyüğümden devralmış olmak benim için memnuniyet verici. Sayın valimizde aynı kararname ile Sakarya Valiliği görevine atandılar. Kendisine şükranlarımı arz ediyor ve başarılar diliyorum. Tabi bu bir nöbet değişimi. Bu emaneti valimizden teslim alarak gayret göstereceğiz. Tarihi ve kültürel şehirde bulunmaktan, sizlerin de gözetimi altında birlikte çalışacağız. İlgi ve alakanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem memleketimiz, hem Kütahya'mız , hem de şahsımız ve ailemiz için inşallah hayırlı bir başlangıç olur. Kütahya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti duyurorum" ifadelerini kullandı.

Toraman, daha sonra il protokolü ile tanışma toplantısı düzenledi. (EFE)