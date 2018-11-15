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Vali Toraman ilk köy ziyaretini Simav'ın Kiçir köyüne yaptı

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, son üç yılı yatırım birincisi Kiçir köyü, Kütahya’nın yeni Valisi Ömer Toraman’ı misafir etti.

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, son üç yılı yatırım birincisi Kiçir köyü, Kütahya'nın yeni Valisi Ömer Toraman'ı misafir etti. Vali Torman'ın Kiçir köyü ziyaretine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın ve protokol üyeleri katıldı.


Son yıllarda özellikle yol yapımı için çalışmalar yapılan Kiçir Köyü'nün Muhtarı Rauf Buhan, köylerine yapılan devlet desteğinin, çok önemli olduğunu ifade etti. Buhan, “Simav ziyaretini gerçekleştiren Vali Toraman, göreve başlar başlamaz ilk köy ziyaretini Kiçir'e yaparak bizleri şereflendirmiştir. Köyüm adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. (MEİ-EFE)

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