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Vali Toraman'dan Rektör Remzi Gören'e teşekkür ziyareti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Remzi Gören‘e teşekkür ziyaretinde bulundu.


Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Aydemir, Prof. Dr. Kaan Erarslan ve Prof. Dr. Şükrü Şentürk ile Genel Sekreter Niyazi Şermet'in de hazır bulunduğu görüşmede, Vali Toraman'a üniversite hakkında bilgiler veren Rektör Gören, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


Vali Toraman, kendisine daha önce 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Rektöre teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.(EFE)

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