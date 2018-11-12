Vali'den Başkan Saraçoğlu'na iade-i ziyaret

Vali Ömer Toraman, Kütahya'da göreve başlaması dolayısıyla kendisine 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştiren Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Toraman, Kütahya Belediyesi hizmet binası girişinde Başkan Saraçoğlu tarafından karşıladı.

Saraçoğlu, Toraman'a teşekkür ederek, belediyenin hizmet ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Toraman ve Başkan Saraçoğlu karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Toraman, daha sonra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz'ü ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayıp, Tuğgeneral Necati Gündüz ile bir süre görüştü.

Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel ile Baro Başkanı Ahmet Atam'ı da makamında ziyaret etti. (EFE)