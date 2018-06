Vali’den ’çevresel kirlilik’ uyarısı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan ile kurum personeli “Dünya Çevre Günü” sebebiyle Vali Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret etti.

Heyeti makamında kabul eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan’dan bilgiler aldı.

Çevrenin yalnızca günümüzü değil geleceğimizi de ilgilendiren önemli konulardan biri olduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, Dünya Çevre Günü etkinliklerinin çevre bilincinin oluşmasına sağlayacağı katkıya değindi. Çevre konusunda farkındalık oluşması gerektiğine dikkat çeken Vali Nayir, “Günümüzü, geleceğimizi, sağlığımızı, üretimimizi ilgilendiren bir konu. Her toplumu, her milleti, her devleti ve geleceği ilgilendiren bu konuda mutlaka farkındalığın oluşması lazım. Eğer çevrede eksiklikler olursa tüm bunlarda sıkıntı yaşıyoruz. Çevresel kirlilikler sizin tarımınızı, içme suyunuzu, sağlığını etkiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir sağlık, sürdürülebilir bir gelişme için mutlaka çevreyi de hesaba katarak bir şeyler yapmamız lazım. Aksi takdirde sıkıntı yaşamak mümkün. Bu haftalar dolayısıyla inşallah bu bilinç daha da artar ve geleceğe daha ümitli bakmış oluruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür ederek günün anısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından hazırlanan “Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir” adlı kitabı takdim etti. (EFE)