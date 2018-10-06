Vali'den öğretmenlere talimat: Kütahya'nın değerlerini de anlatın

Öğrencilerin Kütahya'ya dair olumsuz düşüncelerinin kendisini üzdüğünü ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, öğretmenlerden Kütahya'nın zenginliklerini anlatmalarını istedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Nayir, “Anadolu zengin bir coğrafya. İlimiz de o zenginlikten pay almış. Ama gittiğimiz sınıflarda çocukların Kütahya'nın zenginliğinin farkında olmadıklarını görüyorum. ‘Kütahya kötü bir yer, gezilecek bir yeri yok' gibi cevaplar alıyoruz. Bunlar yanlış şeyler. Kütahya doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla gerçekten zengin bir şehir. Bizim olanı küçük görmek gibi bir huyumuz var. Var olanın çok farkında değiliz. Kütahya'nın zenginliklerinden çocuklarımıza bahsetmemiz lazım. Yüzde 56'sı orman olan, topraklarından 36 değişik maden çıkan, 11 değişik bölgesinde sıcak su kaynakları olan bir iliz. Bunlar birçok ilde olmayan değerler. Çocuklarımızın kendi illerini tanımaları noktasında eksiklerini tamamlamaları lazım. Bu zenginliği bilirlerse kendilerine olan güvenleri artar. Öğretmenlerimiz sınıfta boş zamanlarında Kütahya'nın zenginliğini, güzelliğini anlatsınlar. Gözümüzü hep çevre illere dikersek mesafe alamayız. Kütahya bu zenginliğinin farkında olmalı. Ülkenin geleceği için ne yapılırsa bizim geleceğimiz için yapılıyor. Dolayısıyla gelecek planlaması içerisinde en önemli rolü sizler üstleniyorsunuz. Öğretmenlerimiz de bu yükü kaldıracak güçte, kabiliyette” diye konuştu. (EFE)