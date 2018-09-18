Vatandaşlar talep etti onlar yaptı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ıslah edilen dere kenarlarına korkuluk takılması çevrede oturan ve çocukları bulunan aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Son dönemde yurt genelinde küçük çocukların dereye düşüp hayatını kaybettiklerini belirten Şaphane Ak Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ''Bizim önceliğimiz her zaman önce insan hayatıdır. İlçemiz içerisinden geçen deremizin zemin temizleme ve beton atma işlemi sona erdi. Eskiden toprak zeminli olan derenin temizlenmesi oldukça zor oluyor ve koku yapıyordu. Çok şükür bu sorunu kökten çözdük. Dere kenarlarına Şaphane'li hemşerilerimizin talebi üzerine korkuluk yapım çalışmalarımızda sona gelindi. Şaphane'miz için hizmete durmaksızın devam ediyoruz. Tüm bu hizmetlerin gelmesinde emeği olan tüm yetkililerimize sonsuz teşekkürler'' diye konuştu.