Veda eden öğretmenine sarılıp ağladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Sınıfında ders karşılığı ücretli görev yapan öğretmenin öğrencileriyle vedalaşması esnasında duygusal anlar yaşandı.

Özel Eğitim Sınıfında geçen yıl ders karşılığı ücretli görev yapan Ummahan Varol'un ataması başka bir okula tayini çıktı. Yeni görev yerine gitmeden önce öğrencilerini ziyaret eden öğretmenlerini karşılarında gören Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri çok şaşırdılar. Şaşkınlığın ardından öğretmeninin gideceğini öğrenen Fadime Nur ağlamaya başladı. Bu durum karşısında Öğretmen Varol'un, öğrencisine uzun süre sarılarak onun teselli etmesi minik öğrencinin yüzünü güldürdü.

Bu sahneyi görenler, öğretmenliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu, bir öğretmenin öğrencilerinin kalbinde edindiği yerin bir kanıtı olduğunu dile getirdiler.(MA-EFE)