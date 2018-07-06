Görüş alışverişi yapılan ziyarette, Gediz TSO Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk beraberinde, Gediz TSO Meclis Başkanı Cafer Güneş, Yönetim ve Meclis Üyeleri katıldı. KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım Yazaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahibi olarak hazır bulundu.

Ziyarette yapılan konuşmalarda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ahmet Yıldırım Yazaroğlu ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk işbirliği ve birliktelik vurgusu yaptı.

KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Eskioğlu, ikili ilişkilere vurgu yaparak şunları söyledi, “KUTSO ve Gediz TSO aynı çatı altında, işbirliği içinde çalışmalar sürdüreceğimize inanıyorum.”

İlçe odalar arasındaki ilişkinin ve çalışmanın önemine dikkat çeken Gediz TSO Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk şunları söyledi: “KUTSO ile diğer bölge il ve ilçe odalarıyla çalışmalarımızdaki işbirliği seviyesini arttırarak devam etmeyi arzu ediyoruz.”

Birliktelik içinde hizmet etmenin ve şehre katma değer sağlayacak projelere imza atmanın üzerine vurgu yapan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, "Birlikte çalışarak turizm, termal sektörü ve diğer sektörlerde şehrimize, tüm ilçelerimize katma değer sağlayacak projelere birlikte imza atmak istiyoruz” diye konuştu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ahmet Yıldırım Yazaroğlu Gediz TSO’nun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretlerinizden dolayı çok memnunuz ve teşekkür ediyorum, daha sık bir araya gelerek, birliktelik içinde ciddi proje ve çalışmaları şehrimize kazandıracağımız inancındayım.” dedi.

Konuşmaların ardından, işbirliği çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.