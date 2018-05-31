Vefa ve Yıldırım Beyazıt’ta iftar

İftar yemeğine; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Vefa Mahalle Muhtarı Firuzan Durgut, Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Fazlı Yıldırım, Vefa ve Yıldırım Beyazıt mahalle sakinleri katıldı.

Kütahya Belediyesi’nin geleneksel mahalle iftarlarında vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olan Mübarek Ramazan ayının coşkusunu hep birlikte yaşama isteğimizi, geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz mahalle iftarlarımıza bu yılda devam ediyoruz. Mahalleli hemşehrilerimizle birlikte aynı sofrayı paylaşmak ve mahalle sakinlerimizi bir arada buluşturmaya vesile olan iftar programlarımızın kardeşliğimize ve birliğimize katkı sağladığını düşünüyorum. Mahalle iftarları hiçbir ayrım yapılmadan tüm hemşehrilerimizin bütünleşmesinin sembolüdür. Bu vesile ile bir kez daha birliğimizi, kardeşliğimizi ve hoşgörümüzü arttırmamıza vesile olması temennilerimle tüm hemşehrilerimin Mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi’nin iftar alanına kurmuş olduğu oyun gruplarında gönlünce eğlenen çocuklara Ramazan Günlüğüm kitapçığı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. (EFE)