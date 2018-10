Vefat edenleri not ediyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde bir vatandaş, 8 yaşından beri yaşadığı köyde ölen herkesi kendi tuttuğu not defterine kaydetti.

Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünden olan İhsan Gümüş, 1984 yılından bu yana köyde vefat eden 254 kişiyi tarih ve isimleriyle not defterine kaydetmiş.

8 yaşında dedesinin ölümü üzerine böyle bir olaya başladığını belirten 42 yaşındaki Gümüş, ''O gün bu gündür her ölen köylümüzü, tarihiyle, adıyla, soyadıyla not ettim. 34 yılda köyümüzde kazalar, hastalıklar veya farklı nedenlerle toplam 254 kişi öldü. Hepsi benim not defterimde tek tek yazılı. Yazmaya da devam edeceğim dedi.

Bu ilginç not tutma olayını yapan İhsan Gümüş'ün aşçılık yaparak geçimin sağladığı öğrenildi.(YD-EFE)