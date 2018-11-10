Veliden Semra Öğretmene şikayet değil, övgü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Semra Bülbül için, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBİM hattına bir veli tarafından şikayet değil, övgü dolu mesajı geldi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 'MEBİM' hattına bir veli tarafından Atatürk İlkokulu 4-A Şubesi Sınıf Öğretmeni Semra Bülbül'e şikayet değil, övgü dolu mesaj geldi.

Veli Ü.Ö 'MEBİM' hattına gönderdiği mesajda Öğretmen Semra Bülbül için, “Öğrencime gösterdiği ilgi ve alakasından dolayı çok memnunum. Velilere ve öğrencilere bir anne şefkati ile yaklaşmaktadır. Vermiş olduğu kaliteli eğitimden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 'MEBİM' hattına gelen mesajı Sınıf Öğretmeni Semra Bülbül'e iletildi.(MA-EFE)