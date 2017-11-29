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29 Kasım 2017 11:34

Velilerden kek ve kurabiyeli destek

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda 1.

Velilerden kek ve kurabiyeli destek

29 Kasım 2017 11:34

sınıfta öğrenim gören öğrencilerin okuma yazma çalışmalarına veliler evlerinde yaptıkları kek ve kurabiyelerin üzerlerine isimlerini yazarak destek veriyorlar.


1-B Sınıfı Öğretmeni Serpil Kelek, velilerin kek yazarken kek yapıp okula gönderdiklerini, M sesini öğrenirken mandalinalara M sesini yazarak, T sesinde de tavşan kurabiye yaparak öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırdıklarını belirtti.


Velilerin ayrıca ilk kitabı okurken öğrencilere kitap ayracı da yaptıklarını söyleyerek, eğitim-öğretime yaptıkları katkılarından dolayı bütün velilere teşekkür etti.(MA-EFE)




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