Velilerden kek ve kurabiyeli destek

sınıfta öğrenim gören öğrencilerin okuma yazma çalışmalarına veliler evlerinde yaptıkları kek ve kurabiyelerin üzerlerine isimlerini yazarak destek veriyorlar.

1-B Sınıfı Öğretmeni Serpil Kelek, velilerin kek yazarken kek yapıp okula gönderdiklerini, M sesini öğrenirken mandalinalara M sesini yazarak, T sesinde de tavşan kurabiye yaparak öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırdıklarını belirtti.

Velilerin ayrıca ilk kitabı okurken öğrencilere kitap ayracı da yaptıklarını söyleyerek, eğitim-öğretime yaptıkları katkılarından dolayı bütün velilere teşekkür etti.(MA-EFE)