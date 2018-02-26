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26 Şubat 2018 11:28

Vergi Haftası kutlamaları başladı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Vergi Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Vergi Haftası kutlamaları başladı

26 Şubat 2018 11:28


Atatürk Anıtına Tavşanlı Vergi Dairesi çalışanları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin de katılımı ile çelenk sunumunda bulundular.


Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürü Ali Dal, Vergi haftası ile ilgili konuşma yaptı ve bir dizi ziyaretlerde bulunacaklarını bildirdi.Tavşanlı İlçe Vergi Dairesi Müdürü Ali Dal, "Her yıl kutlamakta olduğumuz vergi haftasının 29.sunu bu yıl 26 Şubat 2016-04 Mart 2018 tarihleri arasında kutluyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”dedi. (Tİ-EFE)




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