Vergi Haftası kutlamaları başladı

Atatürk Anıtına Tavşanlı Vergi Dairesi çalışanları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin de katılımı ile çelenk sunumunda bulundular.

Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürü Ali Dal, Vergi haftası ile ilgili konuşma yaptı ve bir dizi ziyaretlerde bulunacaklarını bildirdi.Tavşanlı İlçe Vergi Dairesi Müdürü Ali Dal, "Her yıl kutlamakta olduğumuz vergi haftasının 29.sunu bu yıl 26 Şubat 2016-04 Mart 2018 tarihleri arasında kutluyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”dedi. (Tİ-EFE)