Veteriner hekimden anlamlı hediye

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde serbest veteriner hekim olarak çalışan Ali Var, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi’ne ’15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köşesi’ panosu hediye etti.

Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, 15 Temmuz gecesinde cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla adeta tarih yazan şehit ve gazilerimiz için oluşturduğumuz öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gören 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri köşesine 15 Temmuz Demokrasi Zaferi panosu hediye eden Veteriner Hekim Ali Var’a teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)