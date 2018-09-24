Vişne ağacı sonbaharda çiçek açtı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mevsimini şaşıran vişne ağacının sonbaharda çiçek açması görenleri şaşırttı.

Emekli memur Halit Aksulu'nun bahçesindeki vişne ağacı, ilkbahar mevsiminde çiçek açıp meyve verdikten sonra sonbaharda ikinci defa çiçek açtı

Vişne ağacının kış mevsimine sayılı günler kala çiçek açması karşısında çok şaşıran Aksulu, 8 yıllık vişne ağacından bu yıl hasat mevsiminde vişne topladıklarını söyledi.

“Yılın bu zamanında tekrar çiçek açan vişne görmemiştim” diyen Aksulu, "Bu yıl vişne fiyatları düşük olduğu için Haziran ayındaki hasat esnasında üst dallarını budamıştım. Çok az dalı kalmasına rağmen vişne ağacının dallarında açan çiçekleri görünce hayretler içinde kaldım" ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise, meyve ağaçlarında karşılaşılan bu tarz dönemsiz açılan çiçek açmaların sebebinin mevsimsel sıcaklıkların olağanın üstünde seyretmesi ve meyve ağacının genetik özelliklerinden kaynaklandığını belirttiler. (MA-EFE)