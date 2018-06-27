Vişneyi, dallarını budayarak topluyorlar

Önceki yıllarda yer yer kilosu 2,5 liraya kadar yükselen vişnenin bu yıl tüccar tarafından 1,5 lira gibi düşük fiyattan alındığını belirten vişne üreticileri, ”Vişne toplatmak için işçi çalıştırmaya kalksak işçinin yevmiyesini çıkartamayız. Bizde erişemediğimiz vişne dallarını bilinçsizce budayarak vişneleri yerde dalından toplayıp hem zamandan kazanıyoruz, hem de işçi çalıştırmayarak maddi kayba uğramıyoruz. Zaten vişne para etmiyor. Belki vişne ağaçları zarar görüyor ama ne yapalım vişne dalında kalsa çürüyecek, bizlere kolaylık olsun diye vişnenin dallarını budayıp yerde topluyoruz" diye konuştular.(MA-EFE)