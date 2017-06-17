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17 Haziran 2017 12:51

Wuppertal Kütahyalılar Derneğinden 17 aileye Ramazan yardımı

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Derneği Şaphene, Simav, Hisarcık, Emet ve Gediz’de 17 aileye Ramazan ayı münasebetiyle gıda ve nakti yardımda bulundu.

Wuppertal Kütahyalılar Derneğinden 17 aileye Ramazan yardımı

17 Haziran 2017 12:51


Yaklaşık 4 yıldır Gazeteci-Yazar Yunus Daşdemir’in vasıtasıyla kurulan yardım köprüsü kapsamında bölgede bir çok aileye gıda yardımı ve nakdi yardımda bulunan dernek, ayrıca ihtiyaç sahibi 6 üniversite öğrencisine de aylık olarak sürekli burs veriyor.


Dernek Başkanı İsmail Taşçıoğlu, yaptığı açıklamada, "4 yıldır bölgede ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. Yunus Daşdemir’in tespit ettiği ve bizlerinde bizzat irtibat halinde olduğumuz lösemi hastası evlatları olan 2 ailemize, maddi imkanları yüzünden okuma zorluğu çeken 6 öğrencimize ve ihtiyaç sahibi ailelere elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca 4 ilçemizde okullarımıza yönelik televizyon, halk oyunları kıyafetleri ve okul etkinliklerine destek olmaya çalışıyoruz. Bizlerin dernek olarak bölgedeki fahri temsilcimiz olan Daşdemir’e teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (EFE)




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