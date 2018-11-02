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Yabancı uyruklu avcıları para cezası

Kütahya’da saka kuşu avcılığı iddia edilen yapan 2 kişiye toplam 7 bin 530 lira ceza uygulandı.

Kütahya'da saka kuşu avcılığı iddia edilen yapan 2 kişiye toplam 7 bin 530 lira ceza uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü'ne 2 şahsın Vefa Mahallesi'nde açık arazide saka kuşu avcılığı yaptığı ihbarında bulunuldu.


Polisten de destek alarak hareke geçen ekipler, söz konusu bölgede saka kuşu mühresi ve tuzakla avlanan 2 yabancı uyruklu şahsı yakalandı.


İsimleri açıklanmayan 2 şüpheliye 5 bin 640 lira idari para cezası, bin 890 lira da tazminat olmak üzere toplam 7 bin 530 lira ceza uyguladı. (EFE)

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