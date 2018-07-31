Yağış nedeniyle buğday hasadı yapılamıyor

İlçede sağanak yağmur yüzünden zemini yaş olan buğday tarlalarına hasat için biçerdöver giremiyor.

Bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması sonucu hasadın gecikmesinin buğday başaklarının yere yatmasına ve kararmasına neden olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ”Bu durum buğdayda verim ve kalite düşüklüğüne neden olmaktadır. Çiftçilerimiz tarım sigortasına gereken önemi göstermedikleri için zararları bu yolla giderilememektedir. Çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızın tohum yardımında bulunmasını istiyoruz. Bu arada mağdur olan çiftçilerimiz kredi borçlarının ertelenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Bölge çiftçisi yağmurların kesilmesi ve tarlaların kuruması sonrası hasada başlamayı bekliyor” diye konuştu.

“Buğdayları yem fabrikaları dahi almıyor”

Zahireci Mehmet Arı, bu yıl hasadı yapılan buğdaylarının büyük bir bölümünün yemlik olduğunu belirterek, ”Yüksek kesimlerden gelen buğdayların kalitesi iyi, ancak ovalarda sulak alanlarda yetişen buğdayların tamamı yemlik. Yem fabrikaları dahi bu buğdayları almıyor. Daha önce 85 - 90 kuruş arasında aldığımız buğdayın fiyatını 70 - 75 kuruşa kadar geriledi. Hava şartlarından dolayı buğday hasadı çok verimsiz” dedi.