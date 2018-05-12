Yağmur altında mezuniyet coşkusu

Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde 682 öğrenci kep giydi. Gediz Meslek Yüksekokulu’nun 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet törenine; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Garnizon Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Hüseyin Özgür, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Fethullah Karamete, Gediz Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Sinan Darcan, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Gediz Belediye Meclis Üyesi ve Gediz Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Altıntaş, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Yılmaz Özen, öğrenciler, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yağmur altında gerçekleşen törende veliler duygulu anlar yaşadı. Protokolün derece alan öğrencilere başarı belgelerini vermesinden sonra, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Yılmaz Özen’de KOSGEB belgesi almaya hak kazanan öğrenciler adına bir öğrenciye KOSGEB belgesini verdi. Gediz Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sinan Darcan’ın Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin yemin törenini yaptırmasından sonra öğrenciler kep atmak için tören alanına çıktı.

Öğrenciler keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutlarken, bazı öğrenci velileri duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra tören, geleneksel mezuniyet pilavı ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi.(RB-EFE)