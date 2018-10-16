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Yağmur suyu kanalı çalışmaları

Gediz Belediyesi’nin sanayi sitesi ile bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyu kanalı yapım çalışmalarına başladığı bildirildi.

Gediz Belediyesi'nin sanayi sitesi ile bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyu kanalı yapım çalışmalarına başladığı bildirildi.


Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarında devam eden altyapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu gider kanalı bulunmayan Sanayi Sitesi 27 No'lu Cadde, 735, 736, 738. Sokaklarda koruge boru kullanılarak yağmur suyu kanalı yapım çalışmalarına başlandığını belirtti.


Akçadurak, “Bu çalışmalarımızın yanında ilçemizin dört bir tarafında yol, yapım, onarım ve kilit parke taşı çalışmalarımız da devam etmektedir. Belediye olarak vatandaşlarımızın kışın sorun yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz” dedi. (EFE)

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