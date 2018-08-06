Yağmur ve dolu, meyve ağaçları ile sebze fidelerine zarar verdi

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak kısa süre sonra doluya dönüştü. Köydeki elma, erik ve ceviz ağaçları, domates, biber fideleri, mısır, kavun ve karpuz tarlaları doludan etkilendi. Ayrıca şiddetli rüzgar sonucu köyde bazı ağaçlar yıkıldı.

Köy sakinlerinden Ali Özçelik yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 dakika yağan dolunun meyve ağaçlarında ve sebze fidelerinde büyük zarara neden olduğunu söyledi.

Dolu sonucu hem meyve ağaçlarında hem de sebzelerde zarar oluştuğunu belirten Özçelik, "Köylü olarak çok mağduruz, zararımız büyük" dedi.(MA-EFE)