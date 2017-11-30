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30 Kasım 2017 13:02

’Yamaç Paraşütü Kursu’ tamamlandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) Şubesi tarafından başlatılan ’Yamaç Paraşütü Kursu’ eğitimlerini tamamlayan 11 kursiyer, P1 ve P2 belgelerini almaya hak kazandı.

’Yamaç Paraşütü Kursu’ tamamlandı

30 Kasım 2017 13:02


7 Kasım 2017 tarihinde açılan Yamaç Paraşütü Kursu yer eğitimleri Eynal Kaplıcaları ve Çitgöl merasında tamamlanırken, tepe eğitimleri ve uçuşlar Boğazköy’deki kale tepesinde yapıldı.


THK Simav Şube Başkanı Mehmet Aydın Uzun, Simav’ı yamaç paraşütü konusunda bölgenin gözbebeği haline getireceklerini belirtti. Uzun, “THK Simav şubesi olarak gerçekleştirdiğimiz yamaç paraşütü kursunda, akademik bir eğitimin ardından Genel Müdürlüğümüzden onaylı sertifika veriyoruz. Yamaç paraşütü sporunu Simav’da yaygınlaştırmak amacıyla, 5 ayrı yerde uçuş yapılabilecek tepeler tespit ettik ve bu alanları uçuş için hazırlıyoruz. Simav’ın sportif havacılık geleceğine yeni bir heyecan getirecek olan yamaç paraşütü kulübü ile atlayış merkezleri için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Türk Hava Kurumu pilotları, Hakan İyim, Murat Gültekin ve Hasan Hüseyin Torun tarafından Simav’da gerçekleştirdiğimiz ücretsiz yamaç paraşütü kursunu 11 kursiyer başarı ile tamamladı” dedi.


Simav’da yapılan yamaç paraşütü eğitimlerini başarı ile tamamlayıp, P1 ve P2 sertifikalarını almaya hak kazanan emekli astsubay Mehmet Akif Tekeli, “Öncelikle THK’nun bir üyesi olarak katıldığım bu eğitimi, havacılığa meraklı herkese tavsiye ediyorum. THK’nun tecrübeli pilotlarından teorik ve pratik olarak çok önemli şeyler öğrendik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. (MEİ-EFE)




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