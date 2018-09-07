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07 Eylül 2018 10:29

Yamaç paraşütü pilotlarından Mehmetçik Vakfı’na destek

Kütahya’nın Simav ilçesinde yamaç paraşütü pilotları tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek amaçlı bağış projesi gerçekleştirildi.

Yamaç paraşütü pilotlarından Mehmetçik Vakfı’na destek

07 Eylül 2018 10:29

Geleneksel olarak her yıl yapılan yamaç paraşütü festivalindeki tendom uçuşlarının bin liralık geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.


Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü (SİM-HAVK) Başkanı Celal Akbulut, “ 2’incisin düzenlediğimiz yamaç paraşütü festivaline katılan 55 pilotumuz üç günde 400 sorti gerçekleştirdi. Nevşehir’den gelen pilot İdris Güzeller ve tarafımca yapılan ücretli tendom uçuşlarının toplam bin liralık gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladık. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek amaçlı tendom uçuşlarımızı geleneksel hale getiriyoruz. Yamaç paraşütü pilotları olarak Mehmetçiğimizin yanındayız. Simav’ın kestane dağının bin 760 metre yüksekliğindeki takeoffl’umuzdan yaptığımız uçuşlarımızda ay yıldızlı Bayrağımızı gururla taşıyoruz” dedi.


Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü (SİM-HAVK) tarafından toplanan para, Simav Halk Bankası Şubesi’nden Mehmetçik Vakfı’nın hesabına yatırıldı. Bağış dekontu Simav Garnizon Komutanlığı’na verilmek üzere Şube Müdürü Kemal Sevinç’e teslim edildi. (MEİ-EFE)




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