Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 15:56

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

Kütahya’nın Emet ilçesi Kabaklar, Katrandağı, Göncek ve Yeniceköy mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

13 Eylül 2017 15:56


Dün öğle saatlerinde başlayan ve 6 helikopter, 40 arazöz, çeşitli illerden gelen 15 dozer ve 500 kişilik söndürme ekibi ve gönüllü vatandaşlarla müdahale edilen orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangından en çok etkilenen, 2 samanlık ve bir evin yandığı Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü sakinlerinin evlerine döndüğü ve durumun normal olduğu açıklandı.


Kabaklar köyü sakinlerinden Şevket Kabak, ’’Köyümüzde durum normale döndü. Hayvanlarımızı yayladan getirip ahırlarımıza koyduk. Bahçelerimiz çok zarar gördü. 2 samanlık ve 1 ev yandı. Köy mezarlığımız zarar gördü. Devletimizin tüm yetkilileri bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Allah onlardan razı olsun. Memleketimize, Kütahyamıza geçmiş olsun. Domaniç’te yangın devam ediyor dediler. İnşallah orası da kısa zamanda söndürülür’’ diye konuştu.


Yangın alanında bulunan ekipler, yangının soğutma çalışmalarının yarın sabaha kadar devam edeceğini, aşırı rüzgar olmadığı ve olağanüstü bir durumla karşılaşmadıkları takdirde yangının soğutma çalışmalarının yarın biteceğini bildirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç