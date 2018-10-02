Yangında ilk öncelik kafesteki kuşlara

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangını büyümeden söndüren itfaiye ekipleri, dumandan etkilenmemeleri için kuşların içinde bulunduğu kafesi balkona çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yeni Mahalle Adnan Menderes Caddesinde, N.Ç.'ye ait beş katlı binanın dördüncü katındaki evde yangın çıktı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdaha etti. Mutfakta, altı açık kalan yemek tenceresinden çıktığı tahmin edilen yangın, yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmasının ardından büyümeden kontrol altına alındı. Bu arada, evin içinde bulunan kafes kuşları ise itfaiye erleri tarafından dumandan etkilenmemesi için balkona çıkarıldı.