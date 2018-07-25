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25 Temmuz 2018 10:57

Yangının büyümesini imam önledi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın köylülerin ve Aslanapa Orman Yangın Söndürme ekiplerinin erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının büyümesini imam önledi

25 Temmuz 2018 10:57


Yangın, Aslanapa ilçesi Çamdibi köyü katranlık mevkiinde meydana geldi. Yangını fark eden köylüler hemen harekete geçti. Köy imamı Davut Berber, minareden ilan ederek tüm vatandaşları yangının söndürülmesi için yönlendirdi. Köyde bulunan tankerler ve yangın bölgesine 5 kilometre mesafedeki Aslanapa Örenköy’de bulunan Orman Yangın Söndürme ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden yarım saatte kontrol altına alındı. Köylülerin, özellikle köy imamının doğru ve hızlı müdahaleyi sağlaması, rüzgarlı havada yangının büyümesini önledi. (YD-EFE)




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