Yangının büyümesini imam önledi

Yangın, Aslanapa ilçesi Çamdibi köyü katranlık mevkiinde meydana geldi. Yangını fark eden köylüler hemen harekete geçti. Köy imamı Davut Berber, minareden ilan ederek tüm vatandaşları yangının söndürülmesi için yönlendirdi. Köyde bulunan tankerler ve yangın bölgesine 5 kilometre mesafedeki Aslanapa Örenköy’de bulunan Orman Yangın Söndürme ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden yarım saatte kontrol altına alındı. Köylülerin, özellikle köy imamının doğru ve hızlı müdahaleyi sağlaması, rüzgarlı havada yangının büyümesini önledi. (YD-EFE)