Yangınla mücadele ekiplerine ‘işbaşı ve bilgi yenileme’ eğitimi

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesine yönelik her türlü hazırlığı yapan ve orman yangınlarına müdahale etmek noktasında her türlü tedbiri alan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından; işbaşı ve bilgi yenileme eğitimi düzenlendi.

Tavşanlı’da düzenlenen eğitimin ilk bölümünde orman yangınları ile mücadele ve korunma tedbirleri, gözetleme, haberleşme, koruyucu malzemeler ve kullanımları konularında işbaşı eğitimi yapıldı, teorik bilgiler verildi.

Öğleden sonra Kayı Deposunda gerçekleştirilen tatbikata Domaniç Orman İşletme Müdürlüğünden 2 adet arazöz ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünden 6 arazöz ve 2 su tankerinin katılımıyla, arazözde su ve köpük kullanımı, ileri sürüş teknikleri, arazözler de bulunması gereken malzemeler, yangınla doğrudan ve dolaylı mücadele teknikleri konularında uygulamalı eğitim verildi.

Kişisel koruyucu donanımlar yerinde kontrol edilerek yıpranmış ve son kullanma tarihi geçmiş ekipmanların yerine yenileri temin edildi.

Eğitime; Bölge Müdür yardımcısı Muhammed Çolak, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A.Yavuz Helvacı, Makine İkmal Şube Müdürü Şeref Özgür, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, İşletme Müdür yardımcısı Atakan Kaynar ile Tavşanlı ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğündeki tüm Orman İşletme şefleri, Orman Muhafaza memurları ve yangınla mücadele de çalışan işçileri katıldı.

Eğitim çalışmalarının sonucunda yapılan değerlendirme toplantısında eğitime katılan Orman Muhafaza memurları ve yangın işçileri eğitimin verimli geçtiğini belirterek, bilgilerini tazelediklerini ve yangınsız bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini söylediler.(EFE)