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Yaralı pelikan tedavi altına alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan pelikan tedavi altına alındı.


Tavşanlı'nın Kuruçay Beldesinde Kuruçay Gölet'inde Tavşanlı Sportif Olta Balıkçılığı Doğayı Koruma Derneği üyeleri tarafından yaralı olarak bulunan pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar personellerine teslim edildi.


TASOB Derneğinden Mehmet Kaygısız, "Kuruçay Gölet'ine oltalarımız ile balık avına gelmiştik. Burada neslinin tükenmekte olduğunu öğrendiğimiz yaralı kahverengi pelikan bulduk. TASOB Dernek Başkanımız Mustafa Özyurt'u aradık ve o da bize yardımcı olabileceğiniz söyledi. Yetkili kişilerle irtibata geçerek tedavi edilmek üzere kanadından yaralı olan pelikanı görevlilere teslim ettik" dedi. (Tİ - EFE)

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