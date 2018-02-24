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24 Şubat 2018 13:11

Yargıtay Başkanı Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Vali Nayir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Yargıtay Başkanı Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Vali Nayir’i ziyaret etti

24 Şubat 2018 13:11


Vali Nayir’in makamında gerçekleşen ziyarette Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Nafi Güral, Kütahyalı iş adamları Rıza Güral ile İsmet Güral da yer aldı.


Kendilerini Kütahya’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Ahmet Hamdi Nayir, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Makam ziyaretinin ardından Yargıtay Başkanı Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Vali Nayir eşliğinde Tarihi Germiyan Sokağında bulunan Kütahya Belediyesi Kent Tarihi Müzesi ile UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazineleri” ödülüne layık gördüğü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy’un çini atölyesini ziyaret etti.


Ziyaretlerde Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Yavuz, Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Nafi Güral, Kütahyalı iş adamları Rıza Güral ve İsmet Güral da hazır bulundu.(EFE)




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