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Yarışmada altın ve gümüş ödülüne layık görüldüler

Ambalaj Sanayiicileri Derneği (ASD) tarafından, bu yıl 8.

'nsi düzenlenen 'Ambalaj Ayyıldızları Yarışması'nda Kütahya Porselen 'Altıgen 6'lı pasta tabağı kutusu ile' altın ödülüne, 'Çintemani 2'li kahve fincanı kutusuyla' gümüş ödülüne layık görüldü.


Kütahya Porselen Sanayii tasarımcıları Elif Tunçoğlu, Ferhan Uslu ve Gözde Altıntaş, 500'ün üzerinde davetlinin yer aldığı törende ödüllerini teslim aldılar.


kütahya Porselen'in ayrıca dünya çapındaki 'Worldstar 2019 Yarışması'na katılmaya hak kazandığı belirtildi. (EFE)

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