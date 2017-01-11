Kütahya’daki yaşam bahçelerinin yeni sakinleri kurayla belirlendi.

101 kişinin müracaat ettiği toplam 39 adet Porsuk Yaşam Bahçesi’nin bulunduğu ve 3 yıllığına kiralanacak olan kura da, şehit ve gazi yakınlarıyla engelli vatandaşlar için 5 adet asil 3 adet de yedek olmak üzere toplam 8 kişilik kura çekildi.

Daha sonra geriye kalan ve emekli vatandaşlar için ayrılan 34 adet porsuk yaşam bahçesi çekilişi, 34 asil 34 de yedek olmak üzere toplam 68 kişilik kura çekimi tamamlandı.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, asil ve yedek talihlilere hayırlı olmasını temennisinde bulundu. (EFE)