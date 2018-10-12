"Yaşamımızla örnek olmalıyız"

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Ahilik Haftası' etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'ndaki etkinlikle, Simav Esnaf Odası Başkanı Abdullah Akpınar'ın yaptığı konuşmanın ardından hazırlanan sunum ve video gösterisine yer verildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Vekili Mehmet Uluer, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Kurum Müdürleriyle öğrencilerin katıldığı programda, az sayıda esnafın bulunması gözlerden kaçmadı. Esnaf Odası Başkanı Akpınar, geçen yıl yapılan programı unutmadıklarını ifade etti.

Akpınar, “ Türk esnaf ve sanatkarları arasında sağlanan dayanışma ve yardımlaşma sayesinde Ahilik önemli bir güç haline gelmiş, hız kazanmış, asayişin bozulduğu zamanlarda bile etkin görev üstlenmiştir. Ahilik, günümüz şartlarında, toplumsal sorumluluk, hizmette mükemmellik, dürüstlük ve doğruluk, ortak yaşama ile örnek bir toplum hareketidir” dedi. (MEİ-EFE)