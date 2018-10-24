Yaygın eğitime ilgi

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Bu yıl ilçemizde yaygın eğitim konusunda adeta patlama yaşanıyor. Merkez binamızda 4 kurs açtık. Bunlar iğne oyası, makine nakışı, giyim ve ev mefruşatı kursları. Kurslarımıza katılan bayanların küçük çocukları için 3-6 yaş oyun odası kursu (kreş) açtık. Kurslarımız dolu dolu devam ediyor. Bu yıl yeni oluşturduğumuz teşhir salonumuzda ki vitrinler şimdiden dolmaya başladı, bu ürünlerin tamamı kurslarımızda üretiliyor.

Bu yıl ayrıca 3 mahalle ve 4 köyümüzde kurs açtık. Diğer köylerden de kurs açılması yönünde yoğun talep var ve bunlara usta öğretici yetersizliği nedeniyle cevap veremiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, bir şekilde tüm talepleri karşılayacağız inşallah. Yeter ki halkımız istesin biz her zaman elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.(YD-EFE)