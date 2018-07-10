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10 Temmuz 2018 12:22

Yaylada 5 kiloluk dev mantar bulundu

Kütahya’nın Gediz ilçesi Murat Dağı eteklerinde piknik yapan vatandaşlar tarafından bulunan 5 kilogramlık dev mantar görenleri hayrete düşürdü.

Yaylada 5 kiloluk dev mantar bulundu

10 Temmuz 2018 12:22


Gediz ilçesinden Murat Dağı’na hafta sonu ailesiyle birlikte gezmek ve piknik yapmak için giden 35 yaşındaki Halil Acar, Gediz Nehri’nin doğduğu Çukurören mevkiinin üst tarafında bulunan yaylada bölgede At göbeği mantarı olarak bilinen ve yenen yaklaşık 5 kilogram ağırlığında mantarı buldu.


Kendi cep telefonuyla dev mantarı eşine video çektiren Acar’ın sosyal medyadaki paylaşımı büyük ilgi gördü. Bölgede bugüne kadar böylesine büyük ve ağırlığı olan mantarın daha önce bulunmadığı bildirildi.


Gediz İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olan Halil Acar mantarı evine götürüp yiyeceklerini ifade etti.




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