Yaz Kur’an Kursları’na ilgi

İlçe Müftüsü Mustafa Arda, okulların tatile girmesiyle birlikte Müftülüğün rehberlik, denetim ve gözetiminde 25 Haziran-20 Temmuz tarihlerini kapsayan birinci dönem çerçevesinde ilçe ve köylerindeki Müftülükçe izin verilen mekanlarda İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Kuran Kursu öğretici ve geçici öğreticiler ile, “Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi” sloganıyla 34 Yaz Kur’an Kursunun açıldığını söyledi.

İkinci dönem kurslarının ise 23 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında açılacağını ifade eden Arda, ”Kurslarda Kur’an ı Kerim, ibadet, itikat, siyer, ahlak, ilmihal bilgileri ile sure ve dualar ezberletilip okutulacaktır. Ayrıca kurslara katılan öğrencilerimize kardeşlik, birlik ve beraberlik konularında da eğitim verilecek. Bu arada Merkez Şehitler Camii’nde de bayan hoca nezaretinde kız ve kadınlara yönelik kurs açılmıştır. Kurslarımıza katılımın yoğun olmasından çok memnunuz” dedi.(MA-EFE)