Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

Kütahya Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğiyle, Şehzadeler Parkında düzenlenen anma programı ve yaz Kur’an kursu şöleni, kurs öğrencilerinden Muzaffer Varol’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yaz Kur’an kursuna devam eden çocuklarla bir araya gelmekten memnun olduğunu söyledi.

Etkinliğin, hem Türkiye hem de Kütahya için farklı bir anlam ifade ettiğini belirten Saraçoğlu, "Bu etkinliğimiz, 15 Temmuz gibi önemli bir günün yıl dönümü haftasında olması oldukça önemli. Bizler 15 Temmuz’u unutmadık ve unutturmayacağız. Bu hafta aynı zamanda 15 Temmuz şehitlerimizi andığımız müstesna bir zamandır.Bütün şehitlerimizi, özellikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Siz kıymetli çocuklarımızın Kur’an-ı Kerimi iyi öğrenmeleri, ülke olarak bize ümit bağlayan coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz. Sizlerden istirhamımız şudur: Kur’anı, peygamberi, dininizi iyi öğrenmeniz. Bu bizim için en büyük bahtiyarlık olacaktır. İnşallah sizler de hocalarımızın davet ettiği okullara, camilere giderek gereğini yapıyorsunuz" diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da, yaz Kur’an kurslarının sadece Kur’an-ı Kerim’in öğrenildiği mekanlar olmadığını dile getirerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın, müftülüklerimizin yurt içinde ve yurt dışında, cami içinde ve cami dışında pek çok hizmeti var. Bu hizmetlerden en önemlisi yaz Kur’an kursları hizmetidir. Bizler şuna inanıyoruz, yeryüzünün en masum mekanları camiler, en masum varlıkları da çocuklardır. Camilerimizin çocuklarla buluştuğu yaz mevsimi bizim için en kıymetli vakittir. Bu kurslar birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin inşa edildiği mekanlardır. Bu programımız vesilesi ile 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı da, etkinlik sebebiyle müftülük ve belediyeye teşekkür etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu şiirlerin okunması, yarışmalar ve çocuklara hediye takdiminin de yapıldığı programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıdaki öğrenci katıldı. (EFE)