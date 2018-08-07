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07 Ağustos 2018 11:17

Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi

07 Ağustos 2018 11:17


Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane İlköğretim Okulu’nda eğitim gören Yaz Kur’an Kursu öğrencilerimize, "Çocuklar için trafik eğitimi projesi" kapsamında İlçe Emniyet Amirliği tarafından trafik eğitimi verildi. 80 öğrencimize trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri kullanımının önemi, çocukların arka koltukta seyahat etmeleri, yazın yol ve sokaklarda oyun oynamamaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, servis ve araçlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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