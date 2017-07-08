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08 Temmuz 2017 11:35

Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin termal havuz keyfi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç köyü yaz kuran kursuna devam eden erkek öğrenciler termal havuza girmenin keyfini yaşadılar.

Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin termal havuz keyfi

08 Temmuz 2017 11:35


Hocaları Hakkı Göktepe nezaretinde Sefaköy’deki özel termal havuza can simitleri ile giren minikler hem eğlendiler, hem de stres attılar. Bu arada İmam Hatip Hakkı Göktepe, bazı öğrencilere yüzme öğretti. Termal havuza girmenin keyfini çıkaran öğrenciler yaz kuran kurslarını daha eğlenceli hale getiren hocaları Hakkı Göktepe’ye teşekkür ettiler


Bu tür sosyal etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Yukarı Yoncaağaç camii İmam Hatibi Hakkı Göktepe,” Bizler de çocuklarımızı derslerde fazla sıkmamak ve sosyal etkinliklerini arttırmak amacıyla onları termal havuza getirdik. Kurslara devam eden 13 erkek öğrenci burada güzel zaman geçirdiler” dedi.(MA-EFE)




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