Yaz Okulu için Kütahya’ya geldiler

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar, Yrd. Doç. Dr. Kadir Güler ile öğrenciler yer aldı.

Kabullerinden dolayı Vali Vekili Arif Yalçın’a teşekkür eden TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, bu yıl 8.’si düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programının, Türkiye’nin 29 farklı şehrinde, 32 üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Misafir öğrencileri Kütahya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Vekili Arif Yalçın öğrencilerle yakından ilgilendi, kendi ülkeleri, Türkiye ve Kütahya hakkındaki görüşleri üzerine sohbet etti.

Kütahya’nın Türkiye’nin önemli illerinden biri olduğunu belirten Vali Vekili Arif Yalçın, “Medeniyetimizin kurulduğu, kurtuluş mücadelemizin verildiği ve Türkiye’nin temellerinin atıldığı topraklardasınız. Sizleri Kütahya’da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Geleneksel misafirperverliğimizi, Türk insanının yakınlığını her zaman sizlere yansıtmaya çalışacağız” dedi. (EFE)