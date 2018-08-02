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02 Ağustos 2018 12:05

Yaz Okulu için Kütahya’ya geldiler

Dumlupınar Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘2018 Türkçe Yaz Okulu’ için 23 ülkeden Kütahya’ya gelen yabancı öğrenciler Kütahya Vali Vekili Arif Yalçın’ı ziyaret etti.

Yaz Okulu için Kütahya’ya geldiler

02 Ağustos 2018 12:05


Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar, Yrd. Doç. Dr. Kadir Güler ile öğrenciler yer aldı.


Kabullerinden dolayı Vali Vekili Arif Yalçın’a teşekkür eden TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, bu yıl 8.’si düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programının, Türkiye’nin 29 farklı şehrinde, 32 üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.


Misafir öğrencileri Kütahya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Vekili Arif Yalçın öğrencilerle yakından ilgilendi, kendi ülkeleri, Türkiye ve Kütahya hakkındaki görüşleri üzerine sohbet etti.


Kütahya’nın Türkiye’nin önemli illerinden biri olduğunu belirten Vali Vekili Arif Yalçın, “Medeniyetimizin kurulduğu, kurtuluş mücadelemizin verildiği ve Türkiye’nin temellerinin atıldığı topraklardasınız. Sizleri Kütahya’da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Geleneksel misafirperverliğimizi, Türk insanının yakınlığını her zaman sizlere yansıtmaya çalışacağız” dedi. (EFE)




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