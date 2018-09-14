Yaz spor okulları eğitimlerini tamamladı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ilçe stadı, kapalı spor salonu, Gençlik Merkezi, ve Eynal Kaplıcaları'ndaki aquapark'ta okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz spor okulları, görkemli bir kapanış töreniyle sone erdi. Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile organize edilen yaz spor okullarında, 160 voleybol, 150 futbol, 135 atletizm, 30 basketbol, 30 masa tenisi, 30 güreş ve 30 okçuluk öğrencisi olmak üzere, 7 dalda toplam 565 öğrenci ile eğitim yapıldı.

Simav ilçe kapalı spor salonunda yapılan kapanış törenine, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Aktay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, antrenörler, sporcu öğrenciler ile velileri katıldı.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, çocukların ve gençlerin her yıl katılım sağladıkları sportif geçmişlerinin resmi kayıt altına alındığını, sportif kariyer planlamalarına katkıda bulunulduğunu belirtti. Sapmaz “ İlçemizde 2018 yılı yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilerimize maddi ve manevi destek veren kurumlara teşekkür ediyoruz. Simav'ın adını spor alanında duyuracak nesilleri yetiştirerek, il ve ülke genelinde çok önemli yerlere geleceklerine inanıyoruz. Yerel yönetim, antrenör ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi. (MEİ-EFE)