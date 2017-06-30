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30 Haziran 2017 10:40

Yaz spor okullarına ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile Simav Belediyesi’nin birlikte düzenlediği yaz spor okulları eğitime başladı.

Yaz spor okullarına ilgi

30 Haziran 2017 10:40

Simav Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, spora meraklı 400 öğrencinin katılımı ile 8 dalda yaz spor okulunun açıldığını belirtti. Sapmaz, “ Atletizm – Jimnastik dalında; Yıldıray Kaya, Oğuzhan Sakin, Basketbol dalında; Oğuzhan Sakin, Remzi Ağamak, Çetin Aysu, Voleybol dalında; Çetin Aysu, Ali Örenç, Göksal Kılıç, Futbol dalında; Yusuf Tanyeli, Mustafa Madan, Ahmet Örçün, Remzi Ağamak, İsmail Gökçe, Masa Tenisi dalında; Remzi Ağamak, Oğuzhan Sakin, Güreş dalında Mustafa Sapmaz’ın antrenörlüğünde, Aquapark su oyunları dalında; Ali Örenç’in eğitmenliği ile Merve Acaroğlu ve Ramazan Aytemur’un can kurtaran eğitmenliğinde spor faaliyetlerimiz başlamıştır” dedi.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 3 yıl önce verdikleri sözleri tutarak, yaz spor okullarına her yaz tatilinde destek olduklarını ifade etti. (MEİ-EFE)




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