Yaz spor okullarına ilgi

Simav Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, spora meraklı 400 öğrencinin katılımı ile 8 dalda yaz spor okulunun açıldığını belirtti. Sapmaz, “ Atletizm – Jimnastik dalında; Yıldıray Kaya, Oğuzhan Sakin, Basketbol dalında; Oğuzhan Sakin, Remzi Ağamak, Çetin Aysu, Voleybol dalında; Çetin Aysu, Ali Örenç, Göksal Kılıç, Futbol dalında; Yusuf Tanyeli, Mustafa Madan, Ahmet Örçün, Remzi Ağamak, İsmail Gökçe, Masa Tenisi dalında; Remzi Ağamak, Oğuzhan Sakin, Güreş dalında Mustafa Sapmaz’ın antrenörlüğünde, Aquapark su oyunları dalında; Ali Örenç’in eğitmenliği ile Merve Acaroğlu ve Ramazan Aytemur’un can kurtaran eğitmenliğinde spor faaliyetlerimiz başlamıştır” dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 3 yıl önce verdikleri sözleri tutarak, yaz spor okullarına her yaz tatilinde destek olduklarını ifade etti. (MEİ-EFE)