Yaz spor okullarına ilgi

Simav Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, 05 – 18 yaş yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında ilk olarak voleybol sporunun başladığı ifade etti. Sapmaz, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Simav Belediyesi’nin birlikte organize ettiği spor etkinlikleri Antrenörler Çetin Aysu ve Ali Örenç yönetiminde Simav ilçe spor salonunda başladı. Velilerimizin çocuklarımızı ve gençlerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor portalına kayıt yaptırmaları için GSB Yaz Spor Okulları Kayıt Formlarını doldurup Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekiyor” dedi.

Çocukların ve gençlerin her yıl katılım sağladıkları sportif geçmişlerinin, resmi kayıt altına alınması sağlanarak, onların sportif kariyer planlamalarına katkıda bulunması tavsiye ediliyor (MEİ-EFE)