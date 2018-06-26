Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 11:58

Yaz spor okullarına ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Simav Belediyesi’nin birlikte organize ettiği yaz spor okulları, Simav Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi salonlarında eğitime başladı.

Yaz spor okullarına ilgi

26 Haziran 2018 11:58


Simav Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, 05 – 18 yaş yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında ilk olarak voleybol sporunun başladığı ifade etti. Sapmaz, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Simav Belediyesi’nin birlikte organize ettiği spor etkinlikleri Antrenörler Çetin Aysu ve Ali Örenç yönetiminde Simav ilçe spor salonunda başladı. Velilerimizin çocuklarımızı ve gençlerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spor portalına kayıt yaptırmaları için GSB Yaz Spor Okulları Kayıt Formlarını doldurup Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekiyor” dedi.


Çocukların ve gençlerin her yıl katılım sağladıkları sportif geçmişlerinin, resmi kayıt altına alınması sağlanarak, onların sportif kariyer planlamalarına katkıda bulunması tavsiye ediliyor (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç