Yaz Spor Okulları’na malzeme desteği

Kütahya Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Yaz Spor Okulları’na destek vererek, il genelindeki yaz spor okullarına katılan tüm öğrencilere 5 bin 500 adet forma, tshirt ve çanta hediye edildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün Yaz Spor Okulları’na ve tüm etkinliklerine katkılarından, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız ve destekçiyiz. Bu kapsamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün yaz spor okullarına destek vererek 3 bin 500’ü Kütahya Merkez, kalan 2 binin de ilimizdeki değişik ilçelerimiz olmak üzere toplamda 5 bin 500 forma, tshirt ve çantayı Kütahya genelinde yaz spor okullarına katılan öğrencimize dağıtarak onlara hediye ettik. Tabi gençlerimizin spor yapması, gençlerimizin bu gibi etkinliklere katılması onların geleceği açısından,aileleri açısından çok önemli. Eğer öğrencilerimiz bu spor okullarına gelmezse, böyle etkinliklere katılmazlarsa sokakta dışarda farklı amaçlı yerlere gidebilirler ve evlatlarımızın geleceğini yok edebiliriz. Onun için sosyal projeler kapsamında da biz Belediye olarak tüm şehrimizdeki öğrencilerimizin yaz spor okullarına katılmalarını ve bu etkinliklerde var olmalarını istiyoruz. Kütahya Belediyesi olarak bizler spor ve sporcularımızın yanında olmak adına geçtiğimiz yıllarda Belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk ve burada Atletizm, Boks, Halter, Bisiklet, Jimnastik, Futbol, Basketbol branşlarında 700’ün üzerinde evladımız lisanlı bir şekilde spor faaliyetlerini sürdürüyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne tüm hemşehrilerimizin olduğu gibi gençlerimiz ve çocuklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede küçük çocuklarımız için parklarımızın tamamını yenileyerek zeminlerini kauçukla kapladık ve bunun yanında 150’nin üzerinde yeni çocuk parkını da şehrimize kazandırdık. Yine bizim dönemimizde 1 milyon metrekarelik alan üzerine inşa etmiş olduğumuz Şehzadeler Parkı’nı da çocuklarımız için Macera Parkı yaptık. Ayrıca gençlerimize yönelik Zafertepe Mahallesi, Kentpark yanı ve Bahçelievler bölgesinde olmak üzere 3 yüzme havuzumuzun inşaatında sona yaklaşıyoruz. İnşallah bir bir buçuk ay içerisinde inşaat çalışmaları sona erecek ve hizmete sunacağız. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bize sağlayacağı yüzme hocalarıyla beraber ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir anlaşma yaparak artık Beden Eğitimi derslerinin yüzme dersi olarak da verilmesini inşallah sağlayacağız. Bir diğer çalışmamız ise yine gençlerimize yönelik 3 adet basketbol sahası ve 27 adet futbol sahası olmak üzere toplam 30 adet spor sahalarımızı da şehrimize kazandırıyoruz. Bunlarından yanında Belediye olarak Kütahya’mız da faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerini toplamda 3 milyon nakdi destekte bulunduk. Kütahya’da bisiklet kullanan vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla, hizmet sınırlarımız içerisindeki cadde ve sokaklarda bisiklet kullanan hemşehrilerimizin rahatlıkla gezecekleri yollar yapıyoruz. Akkent mahallemizde Kütahya Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bisiklet yolu yaklaşık 1 yıldır hemşehrilerimize hizmet vermektedir. Bu doğrultuda Zafer meydanından başlayarak Zafertepe mahallesine kadar 5 kilometre gidiş, 5 kilometre geliş şeklindeki bisiklet yolu çalışmamızın bir bölümünü tamamlayarak 15-20 gün içerisinde inşallah hayata geçireceğiz ve gençlerimiz, vatandaşlarımız güvenli bir şekilde kullanabilecekler. Tüm hizmetlerimiz ve Yaz Spor Okullarının hemşehrilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. (EFE)