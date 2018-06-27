Yaz spor okulunda geleneksel okçuluğa ilgi

Temmuz ayında Simav Belediye Başkanlığı’nın maddi desteği ile başlayacak olan kursun, okçuluk antrenörü Süleyman Ünlü tarafından verileceği bildirildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamında açılan kurslara ata sporu okçuluğun da eklendiği belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, okçuluk antrenörü Süleyman Ünlü tarafından haftada 3 gün yapılacak olan okçuluk kursuna 9 -18 yaş grubu gençlerin katılacağını ifade etti. Özkan, “Gençlerimiz için başlattığımız yaz kurslarına dahil ettiğimiz okçuluk kursuna yoğun bir ilgi oldu. Biz de Belediye Başkanlığı olarak, geleneksel okçuluğun geliştirilmesi için desteklerimize devam edeceğiz “ dedi.

Simav Geleneksel Okçuluk Kulübü Derneği kurcusu Süleyman Ünlü, okçuluğun her yaştan vatandaşların rahat bir şekilde yapabileceğini ifade etti. Ünlü “ Ata sporumuz olan okçuluğu Simav’da gelecek nesillere aktarabilmek için üzerimize düşen ne varsa, onu yerine getireceğiz. Simav Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen okçuluk sporunun esaslarını öğretirken, geçlerimizin vücut koordinasyon güçlerini artırıp, konsantrasyon kabiliyetlerini de geliştireceğiz. Simav ilçe stadında Temmuz ayında başlayacak olan okçuluk kursumuz için, tüm meraklı gençlerimizi bekliyoruz. Ayrıca okçuluk sporuna gönül veren vatandaşlarımızı da derneğimize destek olmaya davet ediyoruz. Yaz okulu okçuluk kurslarına katılan sporcularımız, yurt içi ve yurt dışı okçuluk müsabakalarına katılabilecek. Amacımız, Simav’da yetenekli ve başarılı okçular yetiştirmek” diye konuştu (MEİ-EFE)