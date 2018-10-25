Yazar Gülten Dayıoğlu: "Kimseyi taklit etmeyin, kendiniz olun"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Türkiye'nin çocuk ve gençlik edebiyatının en önemli temsilcilerinden yazar Gülten Dayıoğlu'nu ağırladı.

Fen Edebiyat Fakültesinin Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda üniversitenin Şairler ve Yazarlar Topluluğu'nun düzenlediği etkinliğe büyük ilgi gösteren öğrenciler için Şeyhi Sinan Salonu'nda canlı yayın yapıldı. Söyleşiden önce salona gelen Gülten Dayıoğlu, söyleşiye ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'in de katıldığı söyleşi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl İça'nın selamlama konuşması ile başladı. Yazarın özgeçmişimin sunumunun ardından Gülten Dayıoğlu alkışlarla kürsüye geldi ve tüm öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gittiği her yerde sözlerine "Ben Kütahya'nın Emet ilçesinde doğdum" diyerek başladığını belirten Gülten Dayıoğlu, bugün itibariyle yazdığı kitap sayısının 90, başka dillere çevrilen kitaplarının sayısının ise 14'e ulaştığını söyledi.

Dayıoğlu, küçük bir çocukken okuma isteğini yoğun olarak hissettiğini ve öğrenim hayatı boyunca öğretmenlerinin kendisini kitap okumaya yönlendirmesiyle de bu isteğinin desteklediğini söyledi ve kendisini okumaya yönlendiren ve o dönemde Milli Eğitim Bakanlığında müfettiş olan Reşat Nuri Güntekin'le olan anısını anlattı. Hayatı boyunca 114 ülke gezdiğini ve bu gezilerde edindiği tüm deneyimlerin bir sanal müzede toplanacağının bilgisini veren Dayıoğlu, hayatını kaybettikten sonra tüm bu eserlerin öğrencilere emanet olacağını ifade etti.

"Hiçbir zaman 'ben oldum' demeyin"

Dayıoğlu, öğrencilere hiçbir zaman kendilerine "Ben oldum" dememeleri ve her kazanımla kendilerini daha çok geliştirmeleri gerektiğini öğütledi. Ülkemizdeki okuma düzeyinin gelişmiş ülkelerin çok arkasında olduğu için üzüldüğünü söyleyen ünlü yazar, bir toplumun en önemli değeri olarak tanımladığı dil konusunda da gençlerden Türkçe'nin doğru kullanımına önem vermelerini tavsiye etti.

"Ben dahil kimseyi taklit etmeyin"

Öğrencilerden gelen sorulara da yanıt veren Dayıoğlu, kendi hayatından yola çıkarak yazdığı Fadiş'in tüm eserleri arasında ayrı bir yerinin olduğunu söyledi. Yazarlık yapmayı isteyen gençlere de önerilerde bulunan Dayıoğlu, bunun kendisi dahil kimseyi taklit etmeden özgün eserler üretmeye çabalamaktan geçtiğini söyledi.

Söyleşinin ardından Gülten Dayıoğlu'na Rektör Prof. Dr. Remzi Gören iki ciltlik Ahmet Yakupoğlu kitabını, Fen Edebiyat Fakülte Dekanı Prof. Dr. Anıl İça üniversitenin altın anahtarını, etkinliği düzenleyen DPÜ Şairler ve Yazarlar Topluluğu'nun danışmanı Fen Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Fatma Şenyüz de çiçek sundu. Dayıoğlu da hayat öyküsünü anlattığı adını taşıyan kitabı ile eserlerini yazarken hissettiklerini anlattığı “Yaşadıklarım ve Düşlediklerim” adlı kitabını hediye etti.

Ayrıca Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, uzun yıllardır tanıdığı Gülten Dayıoğlu'na Kütahya çini motifleriyle süslenmiş bir fincan takımı armağan etti.

Etkinliğin son bölümünde Gülten Dayıoğlu öğrencilerin kitaplarını imzaladı.(EFE)