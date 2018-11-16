Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından “Yazı dili kağıda yazılır, işaret dili gönüllere” sloganıyla İşaret Dili Kursu açıldığı bildirildi.

Atatürk İlkokulunda açılan toplam 120 saat süreli İşaret Dili Kursuna 17 kursiyer katılıyor. İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak nezaretinde haftada 10 saat verilen kursta kursiyerlere, işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, İşaret Dili Kursu ile kursa katılanların işaret dilini aktif bir şekilde kullanması ve işitme engellilerle iletişim kurabilmelerinin hedeflediğini belirterek, kurs sonunda kursiyerlerin engelli bireylerle daha iyi iletişim kuracaklarına inandıklarını söyledi.

İşaret Dili Kursuna özellikle üniversite öğrencilerinden ve memur kesiminden talep olduğunu belirten Eğitmen Pelin Solak, kursiyerlere işitme engellilerle çok rahat bir şekilde konuşabilecekleri, tercümanlık yapabilecekleri ve onların sorunlarını giderebilecek kadar işaret dili öğrettiklerini ifade etti.

İşaret Dili Kursunda başarılı olan kursiyerlere Türk İşaret Dili Kursunu bitirme sertifikası verilecek.(MA-EFE)