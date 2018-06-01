’Yedi veren çileği’ üreticinin yüzünü güldürdü

7 ay boyunca aynı fideden mahsul alan üreticilerin yüzü gülüyor.

Diğer çilek türlerine göre lezzeti ve aroması daha yoğun olan yedi veren çileğinde, Nisan ayından Kasım ayına kadar 7 ay boyunca aynı fideden mahsul alınabiliyor. Poşetli üretim ile mahsulün toprak ile bağını keserek çürüme ve zayi olması önlenen bu uygulama ile çapalama derdi de ortadan kalkmış oluyor.

Daha önceleri yerli çilek ürettiklerini ve pazara götürüp satamadıklarını söyleyen çilek üreticisi Halil Yakar, “Biz daha önceleri yerli çileklerimizi üretiyorduk. Aroma türü olan bu türü pazara dahi götüremiyorduk. Fakat şimdi poşetli yedi evren cinsiden çilek üretimine geçtik ve 5 senedir emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Poşetli üretime geçmemizin nedeni de kadınlarımızın çapadan kaynaklanan diz ve bel ağrısından dolayı tercih nedenimiz oldu. Yedi veren çileği sert ve dayanıklı bir çilek cinsi. Aroması ve kokusu olarak diğer çilek cinslerine göre daha etkileyici ve lezzetli olan bu tür ile pazar tezgahında 2 - 3 gün kalabiliyor. Daha önceleri yerli çileğimiz tezgah da dahi durmuyordu. Hemen sönüyordu. Biz bu yedi vereme geçeli 5 sene oldu. Hem para kazanmaya başladık hem de kasım ayına kadar mahsul alabiliyoruz” diye konuştu.