Yem bitkilerini sandığa basarak balya yapıyor

49 yaşındaki çiftçi Hakkı Yavi, tarlasındaki yonca ve fiğ gibi yem bitkilerini kendisi biçip, sandığa basarak sıkıştırıp balya haline getiriyor.

Arazisinde ekili bulunan fiğ ve yoncaları orak ile biçtiğini söyleyen Hakkı Yavi, ”Biçilmiş yem bitkilerini serili halde birkaç gün kuruttuktan sonra balya makinesi ebadındaki ahşap sandığa doldurarak üzerine çıkıp ayaklarımla basıp sıkıştırıyorum. Daha sonra sıkışıp balya haline gelen yoncayı iple bağlayıp hayvanlarıma yem olarak veriyorum. Böylece biçme ve balya makinesine ücret ödemeyerek sıfır maliyetle yonca balyası yapıyorum” dedi.(MA-EFE)