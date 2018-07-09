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09 Temmuz 2018 12:45

Yem bitkilerini sandığa basarak balya yapıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hakkı Yavi isimli çiftçi, biçtiği yem bitkilerini balya makinesi ile değil, sandığa basıp sıkıştırarak balya yapıyor.

Yem bitkilerini sandığa basarak balya yapıyor

09 Temmuz 2018 12:45


49 yaşındaki çiftçi Hakkı Yavi, tarlasındaki yonca ve fiğ gibi yem bitkilerini kendisi biçip, sandığa basarak sıkıştırıp balya haline getiriyor.


Arazisinde ekili bulunan fiğ ve yoncaları orak ile biçtiğini söyleyen Hakkı Yavi, ”Biçilmiş yem bitkilerini serili halde birkaç gün kuruttuktan sonra balya makinesi ebadındaki ahşap sandığa doldurarak üzerine çıkıp ayaklarımla basıp sıkıştırıyorum. Daha sonra sıkışıp balya haline gelen yoncayı iple bağlayıp hayvanlarıma yem olarak veriyorum. Böylece biçme ve balya makinesine ücret ödemeyerek sıfır maliyetle yonca balyası yapıyorum” dedi.(MA-EFE)




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